Gli Anelli del Potere: le recensioni internazionali dei primi due episodi!

Ci siamo: l’embargo è caduto, e dopo la premiere mondiale di Londra sono arrivate le recensioni dei primi due episodi di Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere.

Le recensioni sono in gran parte positive, e sottolineano in particolare il grande potenziale che la serie mette in campo nell’epica doppia premiere diretta da J.A. Bayona, che noi recensiremo il 2 settembre quando uscirà su Prime Video.

Abbiamo raccolto alcune delle principali recensioni archiviate su RottenTomatoes e MetaCritic:

Digital Spy – Aggettivi come “coraggioso” e “ambizioso” sono adatti a questo franchise, e si applicano assolutamente a ciò che abbiamo visto finora della serie. È il tipo di serie che merita di essere vista su un grande schermo anziché sul vostro telefono.

Collider – Sebbene ci sia ancora un’intera stagione da guardare, Gli Anelli del Potere inizia con successo e soddisfa la promessa di qualità e di colpire tutti i bersagli giusti.

Slashfilm – Con almeno cinque stagioni previste, possiamo dire che Gli Anelli del Potere si prenderà il suo tempo in termini di narrazione. Ma i primi due episodi, il primo in particolare, corrono all’impazzata. Soprattutto, lo fanno senza sembrare affrettati. […] Dubito che continuerà così, ma è il modo ideale per iniziare una storia – buttarci in questo mondo e riempire gli spazi.

Consequence – Qualsiasi cosa stia succedendo ne Gli Anelli del Potere, riesce comunque a dare una mano di vernice fresca su ciò che è venuto prima – con i suoi delicati abbellimenti, che potrebbero evolversi in qualcosa di davvero affascinante.

Indiewire – Gli Anelli del Potere ha degli sprazzi di vitalità che offrono abbastanza motivi per credere che, con il tempo a disposizione per raccontare la sua storia e ottimizzare le sue forze, la serie riuscirà a lasciare il suo marchio sull’universo in espansione di Tolkien. Una chimica genuina alterna momenti di umorismo a momenti di commozione.

The Playlist – Tutto questo spettacolo sarà in servizio di una storia che affascinerà gli spettatori come hanno fatto per generazioni Frodo, Gandalf e Aragorn? Il problema è che è troppo presto per dirlo, questi due episodi sono tutti incentrati su presentazioni e world-building. Dopo più di due ore di televisione, la storia ha solo iniziato a procedere.

EW – Gli spettatori affamati di qualsiasi cosa legata alla Terra-di-Mezzo potrebbero essere soddisfatti, e immagino che si possa dire che Gli Anelli del Potere non è peggio di una qualsiasi delle altre costosissime avventure di genere (come Altered Carbon) che hanno popolato le piattaforme nell’era streaming. Ma questa serie è una catastrofe spettacolare di potenziale sprecato, sacrificando le possibilità infinite di questo splendido universo sull’altare della disperazione del banale blockbuster.

The Guardian – Così sbalorditivo da far sembrare House of the Dragons amatoriale. Lo splendore visivo di questo dramma Tolkieniano ricco e straordinario vi lascerà a bocca aperta. Guardate la serie sulla tv più grande possibile.

TVLine – È valsa la pena attendere così a lungo: un’ambiziosa e grandiosa epica con effetti visivi e scenografie incredibili.

TV Guide – Il fantasy è un genere molto ampio e c’è spazio per tutti gli approcci. Sarà un grande ritorno a casa per chi aveva nostalgia della Terra-di-Mezzo.

Variety – Per ora possiamo dire che tutti i soldi spesi da Amazon in questo progetto hanno creato come risultato un adattamento vincente che dà il via ad avventure straordinarie con chiara reverenza e affetto verso l’imponente mito che le ispira.

Vulture – La storia è abbastanza ampia da riempire l’enorme mappa della serie, e quando le sue premesse fantasy promettono scene estremamente spettacolari, come una battaglia con un troll delle nevi o navi che solcano i Mari Separanti, Gli Anelli del Potere soddisfa le attese. Il suo cuore emotivo, anche se semplice, è altrettanto grande e sincero.

Empire Magazine – Sgargiante e coinvolgente, Gli Anelli del Potere mette i soldi nel posto giusto. Potrebbe volerci un po’ ad abituarsi a questi nuovi personaggi, ma i segni ci dicono che ne varrà la pena.

USA Today – Una serie con qualche difetto che non può ancora toccare quei film impeccabili, ma vi si avvicina. E se non altro questa serie dall’aspetto splendido è la serie più coinvolgente al momento in tv.

Hollywood Reporter – Il primo episodio è dedicato principalmente al world-building, alle spiegazioni e a dimostrare che si può raccontare una storia su questa scala anche in televisione, e in generale ci riesce, anche se alcune spiegazioni sono un po’ lente. Poi, nel secondo episodio la storia inizia a muoversi e ci sono personaggi e scene davvero affascinanti, nella maniera giusta per la sopravvivenza di una serie a lungo termine come questa, anche se alcuni degli effetti e della scala epica tendono a diminuire questo aspetto.

LA Times – Non un disastro né un trionfo: è meramente televisione molto costosa e poco ispirata. È visivamente bella, ha alcune interpretazioni carismatiche che rendono i personaggi convincenti ed è del tutto guardabile, anche se a volte meno coinvolgente e più prevedibile nelle parti più ricche di suspense, a volte entusiasma e altre volte annoia.

Trovate tutte le notizie sulla serie nella nostra scheda.