Gli Anelli del Potere: Richard Taylor chiarisce il coinvolgimento di Weta

Si è molto parlato del coinvolgimento di Weta Workshop e Weta Digital nella realizzazione de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere. Tempo fa è arrivata la conferma che entrambe gli studios (uno che si occupa di effetti speciali, l’altro di effetti visivi) hanno lavorato alla serie, anche se in maniera parziale e non come supervisione complessiva come capitato con l’esalogia di Peter Jackson.

In occasione del San Diego Comic-Con, il premio Oscar Richard Taylor ha parlato più nel dettaglio di come Weta Workshop è stato coinvolto nel progetto, confermando che apparentemente non continuerà a lavorare sulle prossime stagioni (la produzione ha lasciato la Nuova Zelanda e ripartirà a ottobre nel Regno Unito), e di non aver visto ancora neanche un teaser per non spoilerarsi:

La nostra azienda ha lavorato alla prima stagione, siamo molto fieri di averlo fatto. Abbiamo progettato le armi e abbiamo realizzato le spade, abbiamo progettato gli orchi e li abbiamo realizzati. Qualcos’altro? Non ricordo. Armi e orchi. Personalmente, alla fine, non ho lavorato alla serie tv, avevo già passato buona parte della mia carriera a lavorare al Signore degli Anelli e a Lo Hobbit, e ovviamente ne vado fiero. Sono molto felice che abbiamo potuto lavorare alle parti a cui abbiamo lavorato alla serie, il fatto è che personalmente non pensavo di poter offrire qualcosa di nuovo e originale alla serie. Lavoriamo con persone eccezionali e ho pensato fossero perfette. Inoltre avevo un altro lavoro cui stare dietro. Per quanto riguarda i miei commenti sulla serie, non posso commentare perché ho scelto volutamente di non guardare nulla su internet, preferisco vedere la serie completa quando sarà disponibile. Mi sembra un disservizio ai creatori di qualcosa come questo il fatto che io mi crei un pre-giudizio. Ognuno può fare ciò che vuole, ovviamente, ma ho scelto di non farlo. Giudicare un prodotto da delle clip, da dei piccoli estratti… non mi piace. Non sono in grado di poterlo fare, e ho deciso di non farlo. I miei amici mi chiedono se ho visto i trailer, ma preferisco sperimentare questa cosa come quando andavo al cinema da piccolo, senza sapere nulla di ciò che stavo per vedere. Ho visto un piccolo estratto del primissimo teaser, parlo del video in cui si mostrava il logotitolo, perché un mio collega voleva che lo vedessi. Poi recentemente stavo vedendo una delle audizioni del processo sui fatti del 6 gennaio al Campidoglio USA, ed è comparso un breve spot tv, ma sono riuscito a spegnere il computer in tempo. L’obiettivo è non spoilerarmi nulla!

NOTIZIE SU IL SIGNORE DEGLI ANELLI: GLI ANELLI DEL POTERE

Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere andrà in onda su Prime Video a partire dal 2 settembre. Trovate tutte le notizie sulla serie nella nostra scheda.