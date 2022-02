Qualche giorno fa, in seguito al lancio del teaser trailer de, gli showrunner della serie hanno risposto ad alcune domande di Vanity Fair. Uno degli argomenti trattati è stato quello del popolo nanico, nello specifico si è parlato del fatto che sebbene nel teaser si veda il Principe Durin IV, interpretato da Owain Arthurs, egli non sarà l’unico Durin presente.

Nei romanzi di Tolkien, è Durin III a ricevere un Anello del Potere da Sauron, e gli autori hanno confermato che nella serie vedremo anche lui e che sarà interpretato da “qualcuno che è noto per essere un papà cattivo”. Noi avevamo ipotizzato, tra il serio e il faceto, che si trattasse di Brian Cox (Succession), ma in realtà il canale social Fellowshipoffans ha svelato che si tratterà nientemeno che di Peter Mullan. Egli rimarrà coinvolto nel crollo di una miniera:

Peter Mullan interpreterà Re Durin, e nel primo episodio verrà coinvolto nello spaventoso crollo di una miniera, sfuggendo per un soffio alla morte al contrario di molti altri nani.

Quello che non è chiaro è se i due Durin coesisteranno. Sappiamo che nei romanzi, Durin III e Durin IV non sono padre e figlio (anzi, i vari Durin vengono ritenuti reincarnazioni del Durin originale) ma la serie dovrà comprimere migliaia di anni in una timeline accorciata. Per quanto riguarda Peter Mullan, il “padre cattivo” che ha interpretato è Padre Carden nella serie Cursed, disponibile su Netflix.

Nel trailer vediamo una scena in cui Durin IV spacca una roccia con un grande martello, e a riguardo Fellowshipoffans rivela:

Il re dei nani indice sfida Elrond a una gara di forza e resistenza. Tutti i nani vogliono il sangue dell’elfo perchè inizialmente pensano sia un ladro. Ecco quindi che viene indetta una gara in cui si spaccano delle pietre. Ciascuno fa a turno dando un colpo. La gara verrà inserita lungo l’episodio, e alla fine entrambi appariranno sfiniti. Elrond alla fine si sottomette, si inginocchia e abbassa la sua ascia. Tutti festeggiano e l’elfo viene lasciato andare.

Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere andrà in onda su Prime Video a partire dal 2 settembre. Trovate tutte le notizie sulla serie nella nostra scheda.