Gli Anelli del Potere: Simon Tolkien è stato coinvolto attivamente nella serie

Quando Amazon ha acquistato i diritti per realizzare una serie tv ispirata alle appendici del Signore degli Anelli, è stato confermato che la Tolkien Estate (la società che si occupa di gestire le proprietà intellettuali del Professore e dei suoi eredi) sarebbe stata coinvolta.

Già nel 2018 era stato rivelato che Jennifer Salke di Amazon aveva avuto un lungo colloquio con Simon Tolkien, figlio di Christopher Tolkien e nipote di J.R.R. Tolkien, e ora in un articolo pubblicato da Entertainment Weekly si conferma il suo intervento diretto nella serie come consulente.

I due showrunner J.D. Payne e Patrick McKay spiegano che il suo contributo alla serie è stato “inestimabile”. Scrittore a sua volta, Tolkien ha avuto un ruolo centrale nell’aiutare a dare forma alla storia e all’arco dei personaggi della serie, grazie anche alla sua conoscenza delle opere del nonno, come racconta McKay:

La prima volta che abbiamo incontrato Simon Tolkien ci siamo dovuti dare un pizzicotto. Eravamo seduti al tavolo con il nipote di J.R.R. Tolkien in persona. Ed era solo l’inizio di quello che si è dimostrato essere un dialogo che ci ha molto arricchiti. Le sue intuizioni, la sua attenzione al dettaglio e la sua passione sia per i personaggi che per l’architettura in generale di Gli Anelli del Potere sono legate indissolubilmente alle pagine della nostra storia. Lavorare con lui è stata un’esperienza incredibile.