Gli Anelli del Potere: Total Film pubblica nuove foto della serie!

Arrivano dal nuovo numero di Total Film alcune immagini inedite di Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere.

Nella cover story viene chiesto agli showrunner se l’attualità politica ha avuto qualche influenza nella storia della serie. Risponde Patrick McKay:

È un dibattito che hanno sempre avuto Tolkien e C.S. Lewis, suo amico e collega. Per lui era importantissimo che ciò che stava creando non fosse un’allegoria. Non stava commentando eventi storici della sua epoca o di alcuna epoca. Non cercava di trasmettere messaggi legati alla politica contemporanea. Voleva creare una mitologia senza tempo, applicabile – parole sue: applicabile – attraverso il tempo. Ogni singola scelta che abbiamo compiuto nel realizzare la nostra serie è stata fatta rimanendo fedeli a quella aspirazione, perché è ciò che vogliamo anche come spettatori. Non vogliamo adattare questo materiale in una maniera che sembri antiquata. Aspiriamo a essere senza tempo. Per questo questi libri parlano così tanto alle persone anche oggi, perché tantissimo in questi libri non è invecchiato di un giorno. E aspiriamo a fare la stessa cosa. Penso che una volta il pubblico vedrà la nostra serie, e vedranno queste storie, questi personaggi e questi mondi contestualizzati tra loro, penseranno la stessa cosa.