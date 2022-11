Silk: Spider Society, Angela Kang showrunner della serie prodotta per MGM+ e Prime Video

La serie live-action Silk: Spider Society, spin-off delle avventure di Spider-Man, avrà come showrunner Angela Kang, reduce dal lavoro sull’ultima stagione di The Walking Dead.

Il progetto è destinato a MGM+ negli Stati Uniti, mentre sul mercato internazionale sarà distribuito su Amazon Prime Video in 240 nazioni e territori.

Oltre 600 personaggi della Marvel di cui Sony ha i diritti possono essere utilizzati dallo studio, che ha stretto un accordo nel 2019 con Phil Lord e Chris Miller (Spider-Man: Un nuovo universo), che saranno impegnati come produttori delle serie in collaborazione con Amy Pascal.

Silk: Spider Society si basa sui personaggi creati da Dan Slott e Humberto Ramos e al centro della trama ci sarà Cindy Moon, una donna di origine coreana-americana che viene morsa dallo stesso ragno che ha cambiato la vita a Peter Parker. Cindy va poi alla ricerca della sua famiglia mentre diventa la supereroina chiamata Silk.

Katherine Pope, presidente di Sony Pictures Television Studios, ha dichiarato:

Non vedo l’ora di portare in vita le avventure di Cindy Moon, grazie al team creativo da sogno composto da Chris e Phil, Angela e Amy, e i nostri partner di Marvel e Amazon. Sappiamo che questa eccitante serie con personaggi e storie nuovi e inediti stupiranno gli spettatori che la vedranno su MGM+ e poi in tutto il mondo grazie a Prime Video.

Angela Kang ha aggiunto:

Sono incredibilmente elettrizzata nell’unirmi alla famiglia di Amazon Studios per il prossimo capitolo della mia carriera. Non vedo l’ora di lavorare con questo team per proporre degli show diversi, con personaggi innovativi, che si rivolgano a un pubblico globale e sono così eccitata nell’immergermi nella mia prima sfida: portare in vita la supereroina coreana-americana Silk sullo schermo.