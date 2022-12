Silk: Spider Society, la showrunner commenta l’annuncio della serie tv

Angela Kang, reduce dal lavoro sull’ultima stagione di The Walking Dead sarà showrunner della serie live-action Silk: Spider Society, spin-off delle avventure di Spider-Man.

La showrunner ha commentato l’annuncio, considerandosi fortunata nel poter lavorare con Phil Lord e Christopher Miller.

C’era molto da fare quando è stato annunciato, quindi con un po’ in ritardo, ecco il mio nuovo lavoro. Adoro questo personaggio e lavorare con Phil Lord e Christopher Miller è delizioso come potete immaginare. Sono grata a Lord Miller e ad Amy Pascal, a Sony e alla mia nuova casa creativa negli Amazon Studios per l’opportunità di raccontare la storia di Cindy Moon/Silk/실크!