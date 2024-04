Rebecca Ferguson, la protagonista dell’acclamata serie Silo, ha rivelato piani ambiziosi per il futuro dello show. L’attrice ha lasciato intendere durante un’intervista con Steve Weintraub di Collider che le ultime due stagioni potrebbero essere girate contemporaneamente. Silo una serie distopica basata sulla trilogia bestseller “Wool” di Hugh Howey, ha ottenuto grandi consensi dalla critica ed è diventata uno dei titoli più apprezzati di Apple TV+.

Ambientata in un mondo post-apocalittico in cui l’umanità sopravvive in un gigantesco silo sotterraneo, la storia affronta i misteri e gli intrighi politici che minacciano la loro esistenza, mentre la Ferguson è protagonista nel ruolo di Juliette, un ingegnere che finisce per essere messo a capo del dipartimento dello sceriffo. Il lussuoso adattamento ad alto budget ha espanso la portata dell’universo di Howey, pianificando di estendere la serie di tre libri su quattro stagioni televisive. Parlando della durata prevista della serie, Ferguson ha fatto notare che hanno già in mente un finale e che sono in corso i piani per girare le due stagioni finali in contemporanea, in modo da portare a termine il lavoro nel modo più efficiente possibile.

Credo che la serie abbia una fine, e so quando sarà. Quindi questa è la risposta. Lo scoprirete quando lo show sarà finito. Ad essere onesti, non credo che sia un segreto. I libri restano i libri. Sono tre libri e i tre libri vengono divisi in quattro stagioni. Quindi credo che, a meno che qualcuno di Apple non si butti a capofitto, credo che non ci siano problemi a dire che la prima stagione è conclusa. La seconda stagione è stata girata e sta per uscire, e ora stiamo cercando di dare il via libera alla terza e alla quarta stagione. E credo che le gireremo forse insieme, e questa sarebbe la fine.

Ferguson ha condiviso che la decisione di potenzialmente girare insieme le stagioni tre e quattro è stata influenzata da considerazioni pratiche e legate ai fan. Ha spiegato i vantaggi logistici di tale approccio, sottolineando l’importanza di soddisfare le richieste dei fan e ridurre i tempi di attesa tra le stagioni, pur considerando i fattori temporali e concorrenziali nell’industria televisiva.

