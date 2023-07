Rebecca Ferguson ha ammesso che non esclude che la serie Silo continui con un’eventuale stagione 3 e 4.

L’attrice, intervistata da Collider, ha dichiarato:

Sono una donna di affari. Arrivo con le idee chiare. Firmo un contratto e stringo un accordo. Non vi dirò i dettagli del mio accordo. So davvero quello che voglio, ma spetta al mio meraviglioso team di Apple scoprire cosa vogliono fare.

Rebecca ha aggiunto:

Vedremo cosa funzionerà in futuro. Alla mia età e con quello che ho fatto, non arrivi a un punto in cui pensi ‘Vediamo cosa accade’. Sto già fermando novembre per delle altre riprese. Devo pensare con due, tre anni di anticipo… Rifletti: ‘Sto semplicemente buttando lì l’ipotesi di più stagioni!’. Attualmente si tratta di uno show fottutamente fantastico e abbiamo avuto il via libera per la seconda stagione. Apple è estremamente felice, e io sono ancora più felice. E la situazione resta questa attualmente.