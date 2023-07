Le riprese della stagione 2 di Silo sono state messe in pausa a causa degli scioperi degli sceneggiatori e degli attori e, per ora, la produzione del progetto targato Apple TV+ non ha stabilito delle tempistiche previste per il ritorno sul set.

Il cast e la troupe avevano già in programma una pausa in questa settimana per la necessità di cambiare set nel Regno Unito, tuttavia l’interruzione del lavoro proseguirà fino a una nuova comunicazione.

Il lavoro era in corso presso gli Hoddesdon Studios di Hertfordshire per conto di AMC Studios.

La serie Silo, con star Rebecca Ferguson e Tim Robbins, si basa sulla trilogia di romanzi scritti da Hugh Howey.

Secondo le fonti di Deadline, anche le riprese della terza stagione di Fondazione subirà delle pause nelle riprese che sono attualmente in corso a Praga.

Che ne pensate del fatto che le riprese della stagione 2 di Silo siano attualmente in pausa?

Fonte: Deadline



