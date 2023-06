Nella giornata di oggi è stato annunciato il rinnovo per la stagione 2 di Silo, la serie Apple Original basata sulla trilogia di romanzi distopici di Hugh Howey e creata dallo sceneggiatore nominato agli Emmy Graham Yost, che ne è anche showrunner, e interpretato e prodotto da Rebecca Ferguson. L’ottavo episodio della prima stagione sarà presentato in anteprima questo venerdì su Apple TV+.

Sin dal suo lancio il 5 maggio, Silo ha ottenuto un’accoglienza positiva e, settimana in settimana, la serie ha attratto un numero crescente di spettatori e, oltre a raggiungere rapidamente lo stato Certified Fresh su Rotten Tomatoes, ha ottenuto consensi per i suoi elementi di costruzione del mondo “ricchi e avvincenti”, nonché per l'”incredibile” performance di Ferguson , che “porta una sobria gravitas” al ruolo principale.

Matt Cherniss, responsabile della programmazione per Apple TV+, ha dichiarato:

È stato estremamente appagante vedere l’avvincente, suggestiva e splendida epopea fantascientifica ‘Silo’ diventare rapidamente la serie drammatica numero uno di Apple. Il pubblico di tutto il mondo è stato catturato dai misteri e dalle cospirazioni sepolte in questo affascinante mondo sotterraneo, continuano ad aumentare gli spettatori e siamo molto entusiasti di svelare ulteriori segreti del silo nella seconda stagione.

Graham Yost ha aggiunto:

Non vediamo l’ora che il pubblico di tutto il globo si immerga nel mondo epico che abbiamo creato per dare vita ai romanzi di Hugh Howey. Apple ha creduto nella nostra visione sin dal primo giorno ed è un onore avere l’opportunità di scavare più a fondo in questa storia e svelare gli strati dei personaggi nel silo.

Nel nuovo episodio di questa settimana, “Hanna”, in uscita venerdì su Apple TV+, nuove informazioni mostreranno a Juliette il passato della sua famiglia in modo diverso e finalmente riuscirà ad ottenere l’accesso ai più grandi segreti del silo.

Silo racconta la storia degli ultimi diecimila abitanti della Terra, la cui casa posta un miglio sottoterra li protegge dal mondo esterno, tossico e mortale. Tuttavia, nessuno sa quando o perché il silo sia stato costruito e chi cerca di scoprirlo va incontro a conseguenze fatali. Rebecca Ferguson interpreta l’ingegnere Juliette che cerca risposte sull’omicidio di una persona cara e si imbatte in un mistero molto più intricato di quanto avrebbe mai potuto immaginare, portandola a scoprire che, se le bugie non ti uccidono, lo farà la verità.

Al fianco di Rebecca Ferguson nel cast troviamo Common (“The Chi”), la candidata agli Emmy Harriet Walter (“Succession”), Chinaza Uche (“Dickinson”), Avi Nash (“The Walking Dead”), il vincitore del Critics Choice Award e del NAACP David Oyelowo (“Selma”), la candidata agli Emmy Rashida Jones (“Parks and Recreation”) e il premio Oscar Tim Robbins (“Mystic River”).

Silo è prodotta per Apple TV+ da AMC Studios e basata sui romanzi di Hugh Howey. La serie è prodotta da Graham Yost, Hugh Howey, Morten Tyldum e Rebecca Ferguson, insieme a Nina Jack, Fred Golan, Rémi Aubuchon e Ingrid Escajeda.

Che ne pensate del rinnovo per la stagione 2 della serie Silo? Siete felici del ritorno dello show sugli schermi?

