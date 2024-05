In occasione di un’intervista esclusiva con Cartoon Base, Matt Selman, showrunner de I Simpson ha parlato di un possibile recast delle voci principali e dell’episodio mai realizzato su La città Incantata.

Per quanto riguarda il recast delle voci storiche de I Simpson, Selman ha risposto con un categorico no. Mentre parlando di idee scartate per episodi crossover, lo showrunner ha parlato di un episodio dedicato a La Città Incantata:

Ad esempio, dopo la lettura delle sceneggiature, un segmento di Halloween era una parodia di “La città incantata” di Hayao Miyazaki ma non funzionava, quindi l’abbiamo messo da parte. Tuttavia, qualche anno dopo, siamo riusciti ad adottare un altro approccio nella nostra lettera d’amore a Miyazaki con “Married to the Blob” (Stagione 25, Episodio 10).

Fonte: Twitter

