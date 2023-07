Chris Ford ha sottolineato che Skeleton Crew, la prossima serie tv di Star Wars, sarà un’avventura adatta a un pubblico di tutte le età, nonostante i giovani protagonisti.

In una recente intervista con EW, Ford ha ribadito l’obiettivo della serie tv:

Skeleton Crew è un’avventura. Volevamo che fosse molto divertente. Ma ovviamente, insieme all’avventura arriva anche il lato negativo, che è il pericolo. E quando i bambini sono in pericolo, è ancora più difficile. Quindi abbiamo giocato col pericolo, ma nel complesso volevamo che fosse solo un’avventura divertente.

Quando abbiamo detto a Kathy Kennedy che volevamo ottenere un tono simile ai film di Amblin, che lei ha perfezionato nel corso degli anni, ci disse che non li hanno mai considerati film per bambini. Si dà il caso che riguardino i bambini, una storia di un bambino che parte per un’avventura. Quindi potrebbe essere per chiunque.