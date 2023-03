Skeleton Crew: i Daniels spiegano perché hanno accettato la regia di una puntata

Nella giornata di ieri è stato rivelato che i Daniels sono stati impegnati alla regia di un episodio di Skeleton Crew e, dopo aver ricevuto numerosi commenti online, i registi di Everything Everywhere All At Once hanno voluto chiarire i dettagli del loro coinvolgimento.

Daniel Kwan ha infatti spiegato su Instagram di aver ricevuto numerose critiche e che i titoli delle notizie possono essere fuorvianti.

Il filmmaker ha scritto:

Non preoccupatevi. Non stiamo lavorando alla serie intera, abbia diretto un episodio. Jon Watts ci ha contattato proponendoci di fare una puntata molto tempo fa (ancora prima che EEAAO uscisse nelle sale). Amiamo Jon, amiamo Star Wars, amiamo imparare a usare nuove tecnologie, amiamo incontrare nuovi cast e nuove troupe, e avevamo bisogno di giorni di lavoro per mantenere la nostra assicurazione sanitaria, quindi è stato un sì facile. Abbiamo girato la puntata un anno fa ed è stato incredibile lavorare con un cast e una troupe così talentuosi, sono entusiasta all’idea che possiate tutti vederla.

Rivolgendosi a chi ha apprezzato Everything Everyhwere All At Once, Kwan ha quindi chiarito:

Il nostro prossimo film sarà un progetto originale targato Daniels, quindi potete smetterla di preoccuparvi (e smetterla di infastidirmi chiedendo informazioni).

Jon Watts è alla guida di Skeleton Crew: la serie, della quale scopriremo di più il mese prossimo alla Star Wars Celebration, sarà incentrata su un gruppo di giovani coinvolti in un’avventura nello spazio, e sembra sarà ispirata ai film cult prodotti dalla Amblin. L’unico attore confermato nel cast è Jude Law.

Che ne pensate? Cosa vi aspettate dalla regia dei Daniels nella serie Skeleton Crew?

