Durante la prima giornata della Star Wars Celebration 2022 è stata annunciata la nuova serie, un nuovo progetto in arrivo nel 2023, e Kathleen Kennedy ha ora svelato che tra le fonti di ispirazione di Jon Watts c’è il film cult

Il progetto, che avrà nel cast Jude Law, racconterà la storia di un gruppo di ragazzini che si perde nella galassia e cerca di trovare il modo di tornare a casa.

Rispondendo alle domande di ComicBook.com, la produttrice a capo della Lucasfilm ha dichiarato:

Alcune settimane fa il magazine Vanity Fair aveva anticipato che la Lucasfilm era al lavoro sul progetto ambientato dopo Il Ritorno dello Jedi, durante la ricostruzione seguita alla caduta dell’Impero, quindi nello stesso periodo di The Mandalorian. I quattro protagonisti dovrebbero avere un’età di circa 11-12 anni.

Il produttore Dave Filoni, sul palco della Star Wars Celebration, ha dichiarato:

I protagonisti sono dei ragazzini, ma non è una serie per ragazzi. Lo è come lo era Clone Wars e nella serie animata abbiamo anche tagliato la testa a vari personaggi, quindi non la definirei adatta ai giovanissimi.