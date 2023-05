Una delle prossime serie di Star Wars sarà Skeleton Crew e lo showrunner e produttore Christopher Ford ha parlato del progetto dichiarando che non si rivolgerà solo ai giovani.

Il magazine Empire ha spiegato che il nome in codice usato per le riprese degli episodi è stato Grammar Rodeo, ispirato alla serie I Simpson, in particolare a una puntata in cui Bart e i suoi amici prendono a noleggio una macchina con un documento falso e vivono un’avventura.

Lo show di Jon Watts e Ford mostrerà infatti un gruppo di ragazzini che fuggono da scuola e dal loro pianeta tranquillo, vivendo un’incredibile avventura che coinvolge anche pirati, jedi e molti pericoli.

Christopher Ford ha raccontato che uno dei punti di riferimento erano i film della Amblin come E.T. e I Goonies:

Il modo in cui Kathleen Kennedy ci ha spiegato Amblin è che non hanno mai considerato questi film come progetti per ragazzi. Avevano semplicemente dei ragazzini come protagonisti.

Il produttore ha proseguito parlando dei protagonisti Ravi Cabot-Conyers, Kyriana Kratter e Robert Timothy Smith:

Tutti i rischi sono reali e possibili: i ragazzi pensano di essere in Andor.

Tra i rischi che affronteranno c’è il pirata Vane, mentre Jude Law interpreta nella serie un cavaliere jedi. L’attore ha spiegato che il suo ruolo è complicato:

Hanno bisogno di una guida, ma sono vulnerabili.

Nulla sarà definito in modo chiaro e gli spettatori, secondo la star britannica, vorranno semplicemente che i protagonisti riescano a tornare a casa:

Ma se conoscete il lavoro di Jon e Chris, saprete che i ragazzini non sono sempre al sicuro.

Law ha infine lodato la serie:

Vedere questa galassia, questo mondo che abbiamo imparato ad amare crescendo, ciò che è a richio, ciò che li divide, gli eroi, i villain, il tutto attraverso gli occhi dei bambini, è brillante.

Che ne pensate? Siete felici che la serie Skeleton Crew non si rivolgerà a un pubblico di soli giovani?

Fonte: Empire

I film e le serie imperdibili