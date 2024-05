Gary Oldman apprezza particolarmente interpretare Jackson Lamb in Slow Horses la serie Tv di spionaggio tratta dalla serie di romanzi scritti da Mick Herron prodotta per Apple TV+.

Lo apprezza così tanto che se Slow Horses fosse la sua ultima fatica professionale sarebbe ben lieto di lavorare a tutti i nove adattamenti dei libro della saga.

Se questo dovesse essere l’ultimo lavoro che faccio — ed è Apple a decidere se ci terranno in onda, perché sono loro che scrivono gli assegni — ma se sono felici di tenerci in onda, allora sarei molto contento di continuare a farlo e adattare tutti e otto i libri. E da quando abbiamo iniziato, Mick Herron ne ha scritto un altro, quindi chissà? Forse saranno nove libri, e sarò felice di interpretare Jackson Lamb in tutti gli adattamenti.