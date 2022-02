, che interpretòin, ha svelato che tornerebbe volentieri a interpretare il personaggio nellasequel.

Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato gli aggiornamenti sullo show da parte del suo futuro protagonista, Tom Welling, ma lungo la sua corsa durata dieci anni, Smallville ha avuto tanti personaggi importanti.

Interrogato da Comic Book sul suo possibile ritorno come Martian Manhunter, Phil Morris ha risposto in maniera affermativa:

Sei come un bravo avvocato, la sai la risposta. Si, certamente. Amo J’Onn J’onzz, e amo come lo avevamo rappresentato in Smallville. Amerei espandere tutto quello che avevamo fatto, in qualsiasi modo. Come sai, amo i fumetti, e guardo la mia collezione proprio ora. Quindi si, fatemi giocare, fatemi rientrare in quell’universo e darò il meglio di me. Ci siamo divertiti tanto.