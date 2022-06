In onda su Sky Cinema

Il Trono di Spade - Game of Thrones

Negli ultimi giorni è stata confermata la notizia che è in fase di sviluppo Snow, uno spinoff di Game of Thrones ideato da Kit Harington, e Maisie Williams ha ora condiviso la sua opinione.

L’interprete di Arya, intervistata da People, non ha infatti nascosto il suo entusiasmo:

Tutto quello che riguarda la storia di Game of Thrones è davvero eccitante. Abbiamo avuto una serie così ricca e c’è ancora così tanta storia da raccontare.

Maisie, sul nuovo progetto, ha aggiunto:

Penso che Kit sia un attore così fenomenale. La sua interpretazione di Jon Snow è stato semplicemente come un reset culturale. Penso che tutto quello che tocca diventi magico e sono eccitata nel vedere cosa accadrà.

Nell’ultima stagione Jon e Arya si erano riuniti, ma dopo quanto accaduto contro gli Estranei e la strage compiuta da Daenerys che ha portato il personaggio interpretato da Kit Harington a uccidere la donna che amava, Arya era partita in nave per vivere nuove incredibili avventure. Jon Snow, invece, era stato mandato in esilio e aveva deciso di allontanarsi andando a vivere a Nord della Barriera con i bruti.

George R.R. Martin ha ricordato che Snow è solo uno dei vari spinoff in fase di sviluppo e non resta quindi che attendere per scoprire se HBO approverà la produzione della serie con star Kit Harington.

