Snowpiercer si concluderà con la stagione 4, come confermato da TNT che ha svelato sarà l’ultima prodotta.

Le riprese sono attualmente in corso e i produttori hanno deciso di non rinnovare il contratto del cast, dando la possibilità agli attori di accettare altri lavori.

Un portavoce di TNT ha dichiarato:

Possiamo confermare che Snowpiercer finirà dopo più stagioni di successo su TNT. Gli sceneggiatori, attori e membri della troupe di talento hanno preso una premessa straordinaria e l’hanno portata in vita in modi elettrizzanti . La serie è stata acclamata e dai critici, ha avuto un impatto significativo sul genere post-apocalittico e ora rimarrà per sempre nel cuore e nelle menti.

GUARDA – Il trailer della terza stagione

Alla guida della prossima stagione dello show distopico, nel cui cast ci saranno anche Clark Gregg e Michael Aronov, ci sarà Paul Zbyszewski (Agents of SHIELD, Helstrom) che sostituirà con l’incarico di showrunner Graeme Manson e Aubre Nealon.

Snowpiercer racconta la storia di un gruppo di passeggeri che sono sopravvissuti a un’apocalisse che ha trasformato la Terra in una distesa ghiacciata rimanendo a bordo di un treno che non si ferma mai.

Il progetto si ispira all’omonima graphic novel e al film del 2013 diretto da Bong Joon-ho.

Tra gli interpreti ci sono Daveed Diggs, Jennifer Connelly, Iddo Goldberg, Katie McGuinness, Rowan Blanchard e Roberto Urbina.

Fonte: Deadline