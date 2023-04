NRK ha annunciato, condividendo la prima foto ufficiale, che sarà Alex Wolff (Hereditary) a interpretare Leonard Cohen nella serie So Long, Marianne.

La protagonista femminile sarà Sofie Loch Naess (The Last Kingdom) nella parte di Marianne Ihlen, musa dell’artista. Anna Torv (The Last of Us) avrà poi la parte di Charmian Clift e Noah Taylor (Preacher) avrà il ruolo di George Johnston.

La piattaforma di streaming canadese Crave sosterrà il progetto, le cui riprese sono iniziate il 24 marzo in varie location come l’isola greca di Hydra, Oslo in Norvegia, e Montreal in Canada.

La storia sarà ambientata negli anni ’60 e racconterà la storia di “due persone solitarie che si innamorano durante un periodo della loro vita in cui stanno cercando di capire chi sono e il proprio posto nel mondo, mentre una di loro diventa uno dei cantautori più famosi di sempre.

Øystein Karlsen, che ha creato la serie, ha dichiarato:

Sembra che il modo in cui è attualmente il mondo renda necessario, ora più che mai, una serie che celebra la vita e l’amore, con al centro la ricerca del proprio modo di affrontare la vita.

James Durie, a capo delle serie originali di Cineflix Rights, ha dichiarato:

So Long, Marianne deve essere una delle più iconiche storie d’amore dell’ultimo secolo. Gli eventi mostrati nella serie, le location meravigliose in cui si svolge, e un cast incredibile, la rendono una serie drammatica che coinvolgerà gli spettatori in tutto il mondo, a prescindere che conoscano già la storia o la scoprano per la prima volta.

Lo show è sviluppato da Ingeborg Klyve (Exit) e Tony Wood (Marcella), mentre Karlsen ha firmato la sceneggiatura e Jo Nesbo.

Che ne pensate della scelta di Alex Wolff per la parte di Leonard Cohen nella serie So Long, Marianne?

Fonte: Deadline