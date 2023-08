Aisha, l’IA di Solar Opposites doppiata da Tiffany Haddish, sarà tra le protagoniste principali della stagione 4.

Ad Aisha, il computer AI che gestisce la nave, è stato concesso molto più tempo sullo schermo nella quarta stagione, oltre a un intero episodio dedicato alla sua storia (il terzo, intitolato The Mobile AISHA Emitter).

Aisha è diventata una dei personaggi preferiti dai fan, il suo spirito e il suo sarcasmo hanno conquistato gli spettatori. In vista della recente premiere della quarta stagione, il produttore Sydney Ryan ha chiacchierato con ComicBook.com riguardo al ruolo più importante di Aisha e all’avventura in solitaria:

Aisha è una parte così importante della vita dei Solar che aveva senso coinvolgere maggiormente il suo personaggio in questa stagione. Tiffany Haddish fa un lavoro incredibile ed esilarante nel darle vita. Gli scrittori volevano vedere cosa sarebbe successo se avessimo concentrato l’intera storia su questo personaggio che di solito esiste proprio come una sfera parlante nella nave. Mike McMahan ha parlato di un libro che gli piace che si intitola The Ship Who Sang, che parla del computer di un’astronave che si innamora sempre dei suoi capitani. Josh Bycel ha scritto quell’episodio ed è venuto fuori così intelligente e dolce, per me è il momento clou della stagione. C’è un grande equilibrio tra commedia e malinconia: è il genere di cose che ha davvero senso solo su Solar, immagino!