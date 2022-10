Charlie Hunnam ha svelato che potrebbe tornare nel mondo di Sons of Anarchy in una nuova intervista rilasciata ad Access Hollywood.

Il suo personaggio, Jax Teller, è morto alla fine della serie originale per salvare la sua famiglia e il suo club, tuttavia i fan potrebbero forse rivederlo prossimamente sugli schermi.

Hunnam ha raccontato:

Ho un’idea che sto esplorando nelle sue fasi iniziali e che potrebbe essere una possibilità. Sarebbe qualcosa che mi entusiasmerebbe molto, quindi stiamo compiendo i primi passi per esplorare se sia un’idea fattibile.

Per ora, tuttavia, non sono stati svelati i possibili dettagli del modo in cui Jax potrebbe tornare, considerando che la sua morte è un elemento importante anche dello spinoff Mayans M.C.. L’ipotesi più probabile è che l’attore interpreti dei flashback legati agli anni raccontati in Sons of Anarchy. Gli sceneggiatori, inoltre, potrebbero ideare un altro spinoff ambientato in passato.

Fonte: Access Hollywood