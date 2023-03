Sons of Anarchy potrrebbe forse avere un nuovo spinoff, come rivelato da Theo Rossi.

L’attore, durante un panel dedicato al film Emily the Criminal a Los Angeles, ha infatti compiuto delle interessanti dichiarazioni.

Rossi ha spiegato:

Potrebbe esserci qualcosa in arrivo in cui siamo di nuovo tutti insieme, il che è folle. Se accadrà, è folle, ma se non succederà, sarebbe stato perfetto e davvero fantastico perché parliamo inoltre tutti i giorni.