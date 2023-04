Sophia Bush ha condiviso i dettagli di un incontro con un fan che l’ha fatta sentire come “un animale di uno zoo”.

L’attrice, durante gli anni in cui stava recitando in Chicago P.D., era in un bar per festeggiare il giorno di San Patrizio. Sophia ha raccontato:

Avevo ordinato una birra e c’era un tizio al tavolo accanto al mio e dei miei amici, si è alzato ed è venuto da me puntandomi la sua fotocamera direttamente in faccia per scattare una foto, quasi colpendomi sul viso con il suo telefono. Continuava a farlo e stava diventando scortese e potevo sentirlo imprecare.

Sophia, durante il podcast Podcrushed di Penn Badgley, ha quindi spiegato:

Ho detto: ‘Ciao, sono una persona. Mi piacerebbe stringerti la mano. Mi chiamo Sophia. Mi stai mettendo realmente a disagio. Ti ho chiesto di smetterla. Sono una ragazza in un bar. Sei un uomo che non conosco. Non voglio essere ripresa dal tuo telefono. E nemmeno i miei amici lo vogliono. Puoi, per favore, smetterla?’.

La richiesta cortese non ha però ottenuto una risposta altrettanto gentile:

Mi ha detto: ‘Non devo smetterla. Sei in pubblico’. Ho replicato: ‘Ok, ma non c’è nessun modo in cui puoi capire che mi stai facendo sentire come se fossi un pezzo di carne, non un essere umano?’. E ha replicato: ‘Guardo il tuo show, quindi pago il tuo fottuto salario. Per me sei un pezzo di carne’. Ho reagito ‘Cosa?’ e ha detto ‘Sei solo una prostituta della tv’.

A difendere l’attrice è intervenuto un membro della troupe della serie e tra i due stava per iniziare una rissa.

La star di One Tree Hill ha sottolineato che l’esperienza è stata surreale e che l’uomo ha persino sostenuto di essere un avvocato e di conoscere i suoi diritti. Sophia ha spiegato che alcune persone sono convinte che dovrebbe aspettarsi comportamenti simili e che le persone abbiano il diritto di comportarsi in quel modo, quando invece nessuno può pretendere qualcosa.

Bush ha ammesso che non apprezza più stare in pubblico:

Ora preferirei stare a casa. Mi piaceva uscire e stare in mezzo alle persone, quindi penso che sia ovviamente un esempio estremo, ma non è la prima volta che ho vissuto un’esperienza simile.

Che ne pensate dell’esperienza di Sophia Bush con un “fan”?

Fonte: IndieWire