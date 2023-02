Continuano le perdite per AMC. Secondo un nuovo rapporto di The Wrap, Soulmates è stata cancellata dal network, nonostante fosse già stata rinnovata per una seconda stagione nell’agosto del 2020. La serie antologica di fantascienza è stata co-creata da Brett Goldstein di Ted Lasso e Will Bridges di Black Mirror, e basata sul loro cortometraggio For Life.

“Siamo rimasti immediatamente affascinati dalla premessa straordinaria di Soulmates, che esplora l’amore e le relazioni da diversi punti di vista in un modo che alimenta naturalmente lo Zeitgeist, stimolando conversazioni sulla connessione umana, sulle relazioni e sulla felicità“, ha dichiarato Dan McDermott, presidente della programmazione originale di AMC Networks’ Entertainment Group e co-presidente di AMC Studios, al momento del rinnovo della seconda stagione. “Si tratta di storie e temi che risuonano e sono quasi attuali, visto il clima odierno in cui molti di noi si sentono disconnessi o stanno affrontando dinamiche relazionali mutevoli. Siamo entusiasti di continuare il nostro rapporto con Will e Brett, che non mancano mai di offrire il meglio della narrazione fantasiosa e di alto livello“.

Ogni puntata racconta una storia ambientata quindici anni nel futuro quando la scienza scopre un modo per permettere alle persone di trovare la propria anima gemella. Nel cast dello show ci sono Sarah Snook, David Costabile e Charlie Heaton. La star di Billions interpreta una madre di provincia che viene tormentata dall’idea che il marito, con cui è sposata da 15 anni, non è la sua anima gemella. Costabile è invece un professore universitario la cui vita scivola nell’incertezza quando incontra la sua anima gemella. Heaton, invece, ha la parte di un personaggio alle prese con la scoperta che la sua anima gemella è morta.

