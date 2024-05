Lizzo è stata citata all’interno dell’ultimo speciale di South Park, disponibile nel catalogo di Paramount+.

Il giorno dopo la messa in onda dello speciale, la cantante e rapper ha condiviso una reazione sotto forma di “duetto” su TikTok, potete vederla qui sotto:

Ragazzi, la mia peggiore paura si è attualizzata. Sono stato citato in un episodio di South Park.

Il settimo speciale del noto show animato è andato in onda negli Stati Uniti e in Canada il 24 maggio (dal 25 maggio è invece disponibile in Regno Unito, Australia, America Latina, Brasile, Francia, Italia, Germania, Svizzera e Austria).

Prodotto da MTV Entertainment Studios, The End of Obesity mostrerà come l’avvento di nuovi farmaci dimagranti abbia un enorme impatto su tutti a South Park. Quando a Cartman viene negato l’accesso alla medicina che cambia la vita, i suoi amici entrano in azione.

