Starz ha annunciato il ritorno della serie Spartacus con un nuovo capitolo in fase di sviluppo grazie a Steven S. DeKnight, che sarà showrunner e produttore del progetto.

La serie aveva debuttato nel 2010 con la prima stagione intitolata Sabbia e sangue, la cui storia si è però interrotta a causa della malattia che ha tolto prematuramente la vita al protagonista Andy Whitfield.

Per ora Starz non ha rivelato quali dei personaggi già apparsi nei vari tasselli della saga ritorneranno sugli schermi. Il comunicato dichiara solamente che la nuova incarnazione “esplorerà territori inesplorati e nuovi viaggi compiuti dagli iconici personaggi”.

La storia dovrebbe essere ambientata dopo la sconfitta di Spartacus e del suo esercito di ribelli.

Kathryn Busby, presidente della programmazione di Starz, ha dichiarato:

Un decennio è passato da quando Starz ha deliziato gli spettatori internazionali e siamo elettrizzati nel re-immaginare ed espandere questa serie coinvolgente e piena d’azione per gli spettatori contemporanei. Spartacus ha coinvolto profondamente i fan che non vedono l’ora che avvenga il suo ritorno e non vediamo l’ora di lavorare con Steven a questo eccitante prossimo capitolo.