I dettagli non sono ancora stati specificati ma il progetto verrà scritto da Hiram Martinez (Snowpiercer) e Ron Fitzgerald (Westworld), utilizzerà il materiale originale ed è una versione live-action della classica serie manga degli anni ’60.

La nuova serie è al momento in fase di scrittura, con Martinez e Fitzgerald come produttori esecutivi e co-showrunner.

Speed ​​Racer, un franchise giapponese sulle corse automobilistiche, era una serie manga intitolata Mach GoGoGo creata da Tatsuo Yoshida nel 1966. Speed ​​Racer fu adattato come anime da Tatsunoko Productions, andato in onda su Fuji TV dal 1967 al 1968 e andò in onda negli Stati Uniti più o meno nello stesso periodo.

Il successo mainstream della serie animata negli Stati Uniti ha generato un franchise a partire dagli anni ’90, che spaziava da fumetti, video, merchandising, film e serie live-action.

In televisione, The New Adventures of Speed ​​Racer, un reboot della serie originale prodotta negli Stati Uniti, è stata presentata per la prima volta nel 1993 ed è andata in onda per una sola stagione di 13 episodi. È stato seguito nel 2008 da Speed ​​Racer: The Next Generation, che è stato rilasciato su Nicktoons e successivamente ripresa su MTV, Cartoon Network e Boomerang.

Le sorelle Wachowski hanno scritto e diretto un adattamento cinematografico live-action di Speed ​​Racer, uscito nel 2008. La serie Apple non avrà alcun legame con il film.

