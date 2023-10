Marvel Studios ha annunciato lo sviluppo della serie animata Spider-Man: Freshman Year nel 2021 e ora sembra siano stati svelati il cast e il periodo previsto per la sua uscita sugli schermi di Disney+.

Il progetto è stato realizzato dallo studio Polygon Pictures, che ha già prodotto progetti come Pacific Rim: The Black e il debutto delle puntate sembra sia previsto per il 2 novembre 2024.

Il primo episodio, secondo dei dettagli emersi dalla registrazione del copyright, dovrebbe essere completato verso il 15 dicembre 2023.

Nel cast dovrebbero esserci Hudson Thams nel ruolo di Peter Parker, Eugene Byrd che sarà Lonnie Lincoln, Grace Song che dà voce a Nico Minoru, Hugh Dancy che sarà Otto Octavius, Kari Wahlgren nei panni di Zia May, e Zeno Robinson che interpreta Harry Osborn.

Nello show dovrebbero poi essere coinvolti Charlie Cox con il ruolo di Matt Murdock/Daredevil e Paul F. Tompkins in quello di Bentley Wittman/Wizard.

Che ne pensate del cast e del possibile periodo previsto per l’uscita di Spider-Man: Freshman Year?

Fonte: ComicBook

