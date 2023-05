Da tempo non si hanno degli aggiornamenti riguardanti la serie Spider-Man Noir e i produttori, in occasione dell’uscita nelle sale del film Spider-Man: Across the Spider-Verse, hanno rivelato che lo sviluppo è ancora in corso.

Phil Lord e Chris Miller, intervistati da Collider, hanno parlato della situazione dello show live-action destinato a Prime Video sottolineando che non è stato abbandonato.

Lord ha sottolineato:

Era in sviluppo fino allo sciopero degli sceneggiatori e poi tutto si è fermato. Ma non appena si risolverà quella situazione, torneremo a lavorarci. Ma sta venendo bene.

Lord non ha inoltre escluso la possibilità di un coinvolgimento di Nicolas Cage, sottolineando che ci sono tutte le chance che l’attore faccia parte in qualche modo del progetto.

Che ne pensate? Siete felici che la serie Spider-Man Noir sia ancora in fase di sviluppo?

La serie, attualmente ancora senza un titolo ufficiale, seguirà un vecchio supereroe brizzolato nella New York City degli anni ’30. Lo show dovrebbe essere ambientato nel proprio universo e il personaggio principale non sarà Peter Parker.

Oren Uziel (The Lost City) sarà sceneggiatore e produttore esecutivo dello show insieme ai produttori di “Spider-Man: Un nuovo universo” Phil Lord e Christopher Miller e ad Amy Pascal, che saranno anche produttori esecutivi.

Si tratta della seconda serie tv live action nel mondo di Spider-Man, dopo la già annunciata Silk: Spider Society.

La serie su Silk si basa sui personaggi creati da Dan Slott e Humberto Ramos e al centro della trama ci sarà Cindy Moon, una donna di origine coreana-americana che viene morsa dallo stesso ragno che ha cambiato la vita a Peter Parker. Cindy va poi alla ricerca della sua famiglia mentre diventa la supereroina chiamata Silk.

Fonte: Collider

