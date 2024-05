All’interno di X-Men ’97 ci sono tante guest star, con perfino lo Spider-Man della serie animata che fa un cameo in due episodi.

Parlando con Screen Rant, Brad Winderbaum ha commentato il successo di X-Men ’97 e i diversi cameo dello Spider-Man della serie animata:

È fantastico rivederli insieme sullo schermo, vorrei che potessimo raccontare tutta l’avventura di Madame Web e capire come ha fatto esattamente! Forse un giorno, noi fanboy per ora possiamo sognare.

A Winderbaum è stato anche chiesto se il ritrovamento di MJ è una trama che hanno già scelto per un possibile Spider-Man ’98, o se è un arco narrativo su cui lavoreranno in futuro:

C’è sempre del potenziale, giusto? Non voglio chiudere la porta a nulla. Ma penso che per ora, per il prossimo futuro, X-Men ’97 sarà padrone degli anni ’90 e porteremo guest star o decideremo se raccontare storie di altri personaggi Marvel di quell’epoca, sempre dal punto di vista degli X-Men.