tornerà sugli schermi, questa volta in versionee ildegli episodi originali è coinvolto nel progetto.

A interpretare ancora una volta i membri della famiglia Bundy saranno Ed O’Neill, Katey Sagal, Christina Applegate, e David Faustino. Attualmente il progetto non ha ancora un’emittente o una piattaforma di streaming coinvolta e sta venendo proposta alle realtà potenzialmente interessate.

La sceneggiatura della versione animata della sitcom sarà scritta da Alex Carter, tra i produttori dello show I Griffin, che sarà anche showrunner.

Sposati… con figli è andato in onda per 11 stagioni dal 1987 al 1997 sul network Fox. Per vari anni si è parlato della produzione di un potenziale spinoff o revival, tra cui una serie dedicata a Bud Bundy (Faustino) da adulto.

Che ne pensate dell’idea di realizzare una serie animata di Sposati… con figli? Lasciate un commento!

Fonte: Variety