Squid Game 2: Lee Jung-jae svela quando inizieranno le riprese e nuovi dettagli sulla storia

Lee Jung-jae ha rivelato nuovi dettagli relativi alla stagione 2 di Squid Game, raccontando quando inizieranno le riprese e condividendo delle anticipazioni sulla storia.

L’attore, intervistato da Ilgan Sports from London, ha dichiarato:

Le riprese della seconda stagione inizieranno in estate e dureranno probabilmente dieci mesi. Avremmo dovuto lavorare alla prima stagione per circa 10 mesi, ma poi ci sono stati dei ritardi causati dal COVID-19. Ma, considerando che la stagione 2 sarà più grande come portata, probabilmente ci vorrà di più per completarla.

L’attore ha quindi condiviso delle anticipazioni sulla storia di Gi-Hun:

Come abbiamo tutti visto alla fine della prima stagione, la trama principale della stagione 2 ruoterà intorno alla vendetta e la figura chiave che controllava i giochi nella prima stagione era quella di Lee Byung Hun, quindi sembra che noi due saremo le presenze centrali di questa prossima storia. Sarà la prima volta che lavoro con lui, in realtà. Abbiamo recitato insieme in una serie drammatica intitolata White Nights 3.98 in passato, ma non avevamo avuto scene insieme.