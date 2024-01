Netflix ha confermato che la stagione 2 di Squid Game uscirà entro la fine del 2024.

L’annuncio è arrivato con una lettera agli investitori e ha confermato che la stagione 2 di Squid Game è solo uno dei franchise che ritorneranno quest’anno:

Guardando al futuro, nonostante gli scioperi dello scorso anno abbiano ritardato il lancio di alcuni titoli, abbiamo un programma ampio e audace per il 2024. Il pubblico potrà scegliere tra serie drammatiche di grande successo come The Diplomat S2, Bridgerton S3, Squid Game S2 e Empress S2…[…]

Nel cast della stagione 2 Park Gyu-young (Sweet Home, The Devil Judge), Jo Yu-ri (ex membro del gruppo musicale Iz*One), Kang Ae-sim (Move to Heaven), Lee David (The Fortress), Lee Jin-uk (Sweet Home), Choi Seung-hyun (Tazza: The Hidden Card), Roh Jae-won (Missing Yoon) e Won Ji-an (D.P.).

Tra gli interpreti ci saranno anche i ritorni di Lee Jung-jae (Seong Gi-Hun), Lee Byung-Hun (Front Man), Wi Ha-jun (Hwang Jun-Ho), e Gong Yoo (nel ruolo di un uomo che si occupa di “reclutare” i concorrenti ai giochi mortali).

Netflix, in precedenza, aveva già annunciato l’arrivo di Yim Si-Wan, Kang Ha-Neul, Park Sung-Hoon, e Yang Dong-Geun.

Attualmente non è stata svelata la trama delle puntate inedite che dovrebbero comunque riprendere la narrazione dal momento in cui Hun decide di non raggiungere la figlia in America, ma di provare a vendicarsi e fermare i creatori di Squid Game.

Che ne pensate dei nuovi arrivi nel cast della stagione 2 di Squid Game?

Fonte: Comic Book

