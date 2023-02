Squid Game: in arrivo una nuova esperienza in realtà virtuale

Squid Game tornerà protagonista con una nuova esperienza in realtà virtuale realizzata da Sandbox VR, che realizzerà un progetto immersivo ispirato alla serie coreana.

L’esperienza debutterà alla fine del 2023 e permetterà ai giocatori di essere “trasportati” in varie location di Squid Game, dove diventeranno dei concorrenti di alcune sfide ispirate alla serie Netflix e dovranno combattere uno contro l’altro per rimanere in vita.

Dopo ogni sessione di gioco, Sandbox VR offrirà agli utenti dei video reel personalizzati che immortalano le loro reazioni durante il gioco e compiono un recap della loro storia nel mondo di Squid Game.

La serie aveva già dato vita a un’esperienza in realtà virtuale realizzata da Immersive Gamebox.

Steve Zhao, fondatore di Sandbox VR, ha dichiarato:

La nostra missione è di avvicinare le persone tramite esperienze immersive di livello mondiale. Cosa potrebbe esserci di più adatto rispetto a Squid Game, la serie più condivisa e discussa degli ultimi anni? Si tratta di un’opportunità fantastica per collaborare con Netflix per offrire ai fan l’opportunità di trasportarsi nel mondo dello show.

