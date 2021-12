Il successo diha immediatamente portato all’inizio delle ipotesi riguardanti un ritorno della serie coreana per la stagione 2.Il creatore del progetto televisivo, Hwang Dong-hyuk, ha ora ammesso che sta parlando con i responsabili di Netflix della realizzazione di nuovi episodi.

La storia di Squid Game si era conclusa con un cliffhanger che lasciava aperta la storia del protagonista al termine dei nove episodi.

Intervistato dall’emittente coreana KBS, Hwang ha ora dichiarato:

Sto parlando con Netflix della possibile seconda stagione e anche della tre. Arriveremo presto a una decisione.

Per ora, quindi, non c’è alcuna certezza per quanto riguarda il ritorno del mondo e dei protagonisti di Squid Game sugli schermi televisivi.

In Squid Game (“il gioco del calamaro”, un popolare gioco per bambini praticato sin dagli anni settanta), 456 concorrenti gareggiano l’uno contro l’altro in una serie di giochi per bambini con colpi di scena mortali cercando di sopravvivere vincendo il montepremi di 45,6 miliardi di won. Nel corso di nove episodi seguiamo le vicende di numerosi personaggi tra i concorrenti (caratterizzati da un numero) e altri.

Che ne pensate? Vi sembra una buona idea rinnovare la serie Squid Game per la stagione 2 e la 3?

Fonte: ScreenRant