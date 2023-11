Alcuni concorrenti di Squid Game: La sfida hanno minacciato di fare una causa contro Netflix e i produttori dello show sostenendo di aver subito dei danni fisici durante le riprese.

Due giocatori hanno infatti accusato i realizzatori di aver sofferto di ipotermia e danni nervosi durante le riprese della prima prova, realizzata mentre nel Regno Unito c’erano delle condizioni meteo molto rigide.

Lo studio Express Solicitors, che fa pagare i suoi clienti solo in caso di vittoria della causa, ha inviato una lettera a Studio Lambert, co-produttori del progetto, criticando come è stato girato il gioco Red Light, Green Light negli spazi dei Cardington Studios, un’ex base militare dell’aeronautica a Bedford, dove hanno dovuto rimanere immobili a lungo per provare a restare in gioco.

Daniel Slade, CEO della realtà attiva in ambito legale, ha dichiarato:

Ci rendiamo conto che le persone potrebbero considerarla come un classico caso di una battaglia in stile Davide contro Golia con la società e i suoi partner nella produzione. I concorrenti pensavano di partecipare a qualcosa di divertente e chi è rimasto ferito non si aspettava di soffrire così tanto. Ora sono rimasti con dei danni fisici, avendo trascorso del tempo bloccati in posizioni dolorose sotto stress mentre la temperatura era veramente bassa.

Netflix, dopo che online erano emerse le prime critiche e indiscrezioni sulle accuse di alcuni concorrenti, aveva confermato che tre partecipanti avevano avuto bisogno dell’attenzione di un medico.

Un portavoce della piattaforma di streaming ha risposto alle notizie di una possibile causa legale dichiarando:

Non è stata avanzata nessuna causa legale da parte dei concorrenti di Squid Game. Teniamo in considerazione il benessere dei nostri concorrenti in modo estremamente serio.

A febbraio alcuni responsabili di Health and Safety Executive avevano fatto un controllo sul set, decidendo tuttavia che non ci fosse bisogno di prendere provvedimenti contro i produttori.

Che ne pensate della possibile causa contro i realizzatori di Squid Game: La Sfida? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline

