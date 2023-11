Mancano pochi giorni all’uscita di Squid Game – La sfida, il reality di Netflix ispirato alla serie tv coreana che è diventata un vero e proprio fenomeno culturale nel 2021. Oggi è caduto l’embargo, e la stampa internazionale sembra divisa non solo circa la bontà del progetto, ma anche della sua stessa riuscita. C’è chi lo giudica un reality avvincente e coinvolgente, e chi invece non riesce a ignorare l’ironia del realizzare sullo schermo una dinamica non troppo dissimile da quello che viene criticata nella serie originale, rendendo quindi la satira realtà.

Vi traduciamo alcuni estratti:

The Guardian – “Ero scettico riguardo alla possibilità che Squid Game, il thriller coreano di grande successo riguardante una lotta mortale che coinvolge giochi infantili, potesse funzionare come un programma TV. Le prime notizie suggerivano che alcuni giocatori avessero vissuto un’esperienza miserabile; ma i produttori e Netflix hanno emesso una ferma smentita. Ma c’erano molte ragioni pratiche per dubitarne, e non solo la complicata questione dei pericoli sul set. […] Eppure Squid Game: The Challenge non solo funziona, ma potrebbe rivelarsi il reality TV più avvincente da The Traitors.”

Vulture – “Ecco che mi trovo qui davanti a voi, convinto che non solo Squid Game: The Challenge si qualifichi come un reality televisivo dannatamente buono, ma che funge anche da adattamento inaspettatamente efficace del K-drama originale. Il programma tv utilizza il linguaggio della moderna televisione reality per realizzare, a suo modo, i temi della parabola di Dong-hyuk sul capitalismo che polverizza gli esseri umani. Il fatto che la televisione reality sia essa stessa un artefatto del capitalismo di tarda fase sottolinea solo il punto.”

Independent – “Le posta in gioco potrebbe essere più bassa, ma la nuova e ambiziosa serie reality di Netflix riproduce fedelmente le premesse del raccapricciante thriller coreano.”

Collider – “Il problema più grande di tutto ciò è come la serie originale non solo fosse buona in termini di narrazione, ma fosse anche una satira efficace. The Challenge non è uno Squid Game for dummies, è Squid Game per coloro che sono attivamente ostili a qualsiasi tipo di riflessione più profonda. Sebbene faccia dei cenni verso alcune delle domande più complesse che si celano dietro la sua esistenza, si tratta solo di una facciata senza alcuna vera cura o sostanza. Tutti i trucchi che inserisce nel contorno non possono nascondere quanto sia moralmente fallito al suo interno. Quando guarderemo indietro all’ascesa dello streaming, Squid Game: The Challenge sarà lo show che ha visto i fuochi dell’inferno e ha deciso di cadere ancora più in basso.”

Entertainment Weekly – “Squid Game non è mai stato a corto di colpi di scena, ma questo potrebbe essere il più grande di tutti: con il suo cast eclettico e qualche aggiornamento ricco di inventiva rispetto all’originale, Squid Game: The Challenge riesce a offrire suspense palpabile e autentico dramma umano senza uccidere un solo concorrente.”

Slashfilm – “Squid Game è stata la serie più popolare su Netflix e si capisce che il servizio di streaming voglia sfruttarla in qualche misura, ma dato che la serie originale tratta degli orrori del capitalismo e il gioco è chiaramente considerato malvagio, forse non avrebbero dovuto ricreare quello stesso gioco malvagio nella realtà.”

TV Guide – “Squid Game: The Challenge non riesce a sfruttare la principale fonte di tensione di Squid Game: la minaccia imminente di morte. Quindi ci ritroviamo con un reality simile al Grande Fratello in cui le persone fanno semplici giochi per bambini per un premio in denaro. Questo rende la serie eccitante? Non proprio.”

