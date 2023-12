Squid Game: La Sfida ha ottenuto il rinnovo per la stagione 2 da parte di Netflix, in contemporanea con l’arrivo del finale della prima in streaming.

Brandon Riegg, responsabile dei progetti non di finzione di Netflix, ha dichiarato:

Non c’era una luce rossa nella nostra decisione di dare il via libera alla stagione 2 di Squid Game: La Sfida, lo show più ambizioso che abbiamo proposto su Netflix. Siamo inoltre così entusiasti nel continuare il franchise di Squid Game con il nostro team in Corea, e i produttori di Studio Lambert e di The Garden per questa epica serie-gara.

Che ne pensate? Siete felici del rinnovo per la stagione 2 di Squid Game: La Sfida?

456 persone hanno partecipato a una serie di sfide ispirate a quelle mostrate nello show coreano, oltre a esserci delle aggiunte “sorprendenti”. In ogni prova sono state eliminate dozzine di concorrenti fino ad arrivare a chi si aggiudicherà il premio finale.

Lo show è stato prodotto dalle case di produzioni britanniche Studio Lambert e The Garden.

Fonte: ComicBook

