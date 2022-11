Squid Game: Lee Jung-jae parla della storia di Gi-hun nella stagione 2

Squid Game tornerà prossimamente con gli episodi della stagione 2 e Lee Jung-jae ha condiviso qualche piccola anticipazione su cosa accadrà al protagonista Gi-Hun.

Nel primo capitolo della serie coreana si è seguita la storia del giocatore 456 mentre cerca di sopravvivere ai letali giochi e conquistare l’ambita cifra che potrebbe cambiare per sempre la sua vita. Dopo essere riuscito nell’impresa, il protagonista sembra intenzionato a distruggere l’organizzazione che spinge i cittadini a uccidersi a vicenda per intrattenere un gruppo di cittadini benestanti.

Intervistato dal magazine GQ, Lee Jung-jae ha ora rivelato che i fan vedranno nei prossimi episodi un lato inedito del suo personaggio dopo che è tornato nel mondo reale. L’attore ha spiegato che è infatti entusiasta nell'”interpretare il lato più oscuro di Gi Hun”.

L’attore non ha però aggiunto ulteriori dettagli, lasciando così in sospeso i fan che sono in attesa di anticipazioni dall’annuncio del rinnovo dello show targato Netflix.

