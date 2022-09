Squid Game: le preoccupazioni del creatore per lo show che mette in palio una cifra milionaria

L’idea di uno show ispirato a Squid Game che mostrerà dei concorrenti impegnati nel tentativo di aggiudicarsi un importante premio in denaro sta causando alcune preoccupazioni in Hwang Dong-hyuk, il creatore del progetto coreano che ha stabilito record di visualizzazioni in streaming.

Durante la cerimonia di premiazione degli Emmy 2022, lo sceneggiatore e produttore ha spiegato:

Il nostro show porta avanti un messaggio piuttosto pesante e so che ci sono delle preoccupazioni legate all’idea di sfruttarlo e creare un reality show con un premio in denaro. Penso che quando si prendono le cose troppo seriamente non sia il modo migliore per proseguire nel settore dell’intrattenimento. Non stabilisce realmente un grandioso precedente.

Hwang ha proseguito sottolineando:

Quello che spero è che porteranno avanti la mia visione e le mie intenzioni per quanto possibile per lo show.

A giugno Netflix ha annunciato la produzione di Squid Game: The Challenge, che metterà in palio la somma totale di 4.56 milioni di dollari e vedrà impegnati 456 giocatori che proveranno a conquistarla.

Brandon Riegg di Netflix aveva dichiarato che lo show sarà “un’enorme gara e un esperimento sociale”.

Fonte: People