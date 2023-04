Squid Game potrebbe forse essere al centro di remake americano e sarebbe in corso lo sviluppo del potenziale nuovo show ispirato alla serie coreana che ha ottenuto record di visualizzazioni in tutto il mondo.

L’indiscrezione, condivisa da Jeff Sneider durante il podcast The Hot Mic, non è stata ancora confermata dai produttori e bisognerà attendere per scoprire se c’è qualche elemento fondato nelle dichiarazioni del reporter.

Nel progetto, secondo quanto dichiarato, sembra potrebbe addirittura essere coinvolto David Fincher come produttore.

Per ora i fan possono avere solo la certezza del ritorno di Squid Game con una seconda stagione e dell’arrivo del game show, girato alcuni mesi fa tra non poche polemiche.

Secondo le prime indiscrezioni, nella seconda stagione l’umanità verrà messa alla prova attraverso questo gioco ancora una volta,” ha anticipato lo sceneggiatore, confermando poi che Gi-hun (Lee Jung-jae) tornerà. Non solo: tornerà anche Front Man (interpretato da Lee Byung-hun), che si occupa di supervisionare lo Squid Game, che avrà una parte più ampia.

Più in generale, la stagione 2 si porrà la domanda: “È possibile la vera solidarietà tra esseri umani?”, visto che nella prima stagione i protagonisti sono concentrati nel cercare di uccidersi a vicenda.

