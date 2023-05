Lo show Squid Game: The Challenge arriverà sugli schermi di Netflix nel mese di novembre, dopo 17 mesi dall’annuncio del progetto le cui riprese sono state segnate da polemiche e vari problemi.

Negli episodi si mostreranno 456 giocatori che competono per un premio pari a 4,56 milioni di dollari, la cifra più alta mai messa a disposizione da uno show televisivo.

Le dieci puntate ispirate alla serie coreana metteranno alla prova i concorrenti con una serie di giochi, obbligandoli a stringere alleanze e a dare spazio a strategie mentre cercano di riuscire a “sopravvivere” ai test affrontati.

Studio Lambert, sostenuto economicamente da All3Media, ha prodotto lo show che è stato girato nel Regno Unito.

Squid Game: The Challenge era stata al centro delle notizie dopo che alcuni concorrenti avevano criticato la produzione per le condizioni in cui erano stati costretti a girare, sostenendo che fosse stata messa a rischio la loro incolumità a causa delle situazioni meteo inclementi e alle lunghe ore di lavoro sul set.

L’Health and Safety Executive aveva quindi compiuto un’indagine che si era conclusa con dei consigli dati ai produttori riguardanti la gestione dei rischi e la sicurezza, senza però prendere alcun provvedimento.

Che ne pensate? State attendendo l’arrivo di Squid Game: The Challenge in arrivo a novembre?

Fonte: Deadline

