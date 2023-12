Esattamente un anno dopo che la CNN ha cancellato dal palinsesto la sua popolare docu-serie Stanley Tucci: Searching for Italy, l’attore tornerà a percorrere le Autostrade, questa volta per National Geographic. La società di proprietà della Disney ha ordinato una nuova docuserie in 10 parti intitolata Tucci – The Heart of Italy. La serie ha una forte somiglianza con la sua ultima serie della CNN e seguirà Tucci “mentre svela i sapori distinti che definiscono ogni regione al fine di scoprire la ricca versatilità dell’Italia attraverso coloro che incontra lungo il viaggio”.

Salt Productions di Tucci e Factual Productions di BBC Studios produrranno la serie per National Geographic, la cui produzione inizierà il mese prossimo. “National Geographic è tutta avventura ed esplorazione, e sono onorato di portare gli spettatori ancora una volta ad esplorare l’Italia attraverso la lente del cibo“, ha dichiarato Tucci in un comunicato. “Nelle numerose regioni italiane c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire e sono più che entusiasta di iniziare il processo in collaborazione con i BBC Studios“.

Searching for Italy è stata una delle serie originali di maggior successo della CNN, vincendo due Primetime Emmy Awards consecutivi. È stata cancellata come parte di un più ampio ridimensionamento dell’unità CNN Originals sotto l’allora amministratore delegato Chris Licht. Licht stesso, ovviamente, sarebbe stato estromesso sei mesi dopo. Una fonte vicina a Tucci aveva sottolineato all’epoca che l’attore aveva intenzione di acquistare la serie – o una serie simile – altrove. Searching for Italy è stato il primo travel food show della CNN dopo la morte del conduttore di Parts Unknown Anthony Bourdain nel 2018.

Fonte: THR