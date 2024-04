La prima stagione in onda dal 25 settembre 2017 su Netflix

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La stagione 5 di Star Trek: Discovery ha introdotto i villain L’ak e Moll, interpretati da Elias Toufexis ed Eve Harlow, a cui sta dando la caccia il comandante Rayner (Callum Keith Rennie).

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni sui personaggi che hanno debuttato nella première della stagione 5.

Toufexis ha sottolineato:

Per quanto riguarda il rapporto con Moll e L’ak… A loro non importa di lui. Posso dirvi questo. Non se ne preoccupano.

Elias ha inoltre lodato Callum Keith Rennie spiegando:

Lui è un attore grandioso e adoro Rayner. Quello che è grandioso di Rayner, per me, è che potrebbe essere un personaggio davvero unidimensionale. Potrebbe essere persino essere facilmente interpretato in modo unidimensionale. E Callum è un attore così meraviglioso che si vedono gli strati del personaggio mentre vengono scomposti episodio dopo episodio. Quello è ciò che è grandioso di lui.

Harlow ha inoltre ricordato che aveva lavorato con Rennie prima della saga stellare:

Ho recitato accanto a lui circa 10 anni fa in questo show in cui era coinvolto. E lui se ne ricordava, io no. Ho pensato: ‘Oh, dannazione. Eccoci di nuovo, dopo qualche anno’.

Per ora nella serie non si rivela molto di Moll e L’ak, anche se sembra siano alla caccia della tecnologia dei Progenitori.

Moll, inoltre, è un’umana il cui vero nome è Malinne Booker, ed è figlia di Cleveland Booker IV, mentore di Book che la considera la “cosa più vicina a una famiglia che gli sia rimasta.

Che ne pensate? Cosa vi aspettate dai personaggi di L’ak, Moll e Rayner nella stagione 5 di Star Trek: Discovery?

Fonte: Screen Rant

