La serie Star Trek: Discovery si concluderà con la stagione 5 e Doug Jones ha rivelato di aver potuto vedere il finale mentre registrava alcune parti dei dialoghi in studio, durante la post-produzione.

Durante il panel dedicato alla star organizzato durante l’evento TrekTalks 3, che ha raccolto fondi per l’Hollywood Food Coalition, l’attore ha raccontato di aver scoperto che lo show si sarebbe concluso mentre era a bordo della Star Trek Cruise.

L’interprete del Capitano Saru ha quindi raccontato:

Quando sono tornato a registrare le mie parti audio per quel l’episodio finale, per ripulire il dialogo e tutto il resto, cosa che facciamo per ogni episodio, ho chiesto alle persone presenti nello studio ‘Potete per favore mostrarmi l’intero epilogo, in modo che possa vedere come finiremo la storia?’. E quando siamo arrivati alla fine stavo facendo questo: asciugandomi le lacrime. Ho sentito che si è chiuso un capitolo. Era grandioso… L’epilogo della serie sarà meraviglioso.