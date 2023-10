La stagione 5, in arrivo all’inizio del 2024 su Paramount+, sarà l’ultima per la serie Star Trek: Discovery. Ospite al New York Comic-Con (via TrekMovie) il produttore esecutivo Alex Kurtzman ha aggiornato sullo stato dei lavori, promettendo ai fan che non rimarranno delusi dalla conclusione della storia. Ecco le sue parole:

L’abbiamo terminata. Andrà in onda all’inizio del prossimo anno. È un finale incredibilmente soddisfacente per uno show che è così vicino e caro al mio cuore. Sonequa Martin-Green [interprete di Capitano Michael Burnham, ndr.] ha fatto la performance migliore della sua vita. Penso che vi piacerà molto.

La stagione 4 di Star Trek: Discovery mostrava il Capitano Burnham e l’equipaggio della USS Discovery affrontare una minaccia diversa da quelle incontrate finora. Mentre i mondi compresi e non compresi nella Federazione percepiscono l’impatto, devono affrontare l’ignoto e lavorare assieme per assicurare un futuro di speranza per tutti. I protagonisti della serie sono Michael Burnham (Sonequa Martin-Green), Saru (Doug Jones), Paul Stamets (Anthony Rapp), Sylvia Tilly (Mary Wiseman).

FONTE: TrekMovie

