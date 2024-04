Nel quarto episodio della stagione 5 di Star Trek: Discovery, Face the Strange, viene nominato il capitano Gabriel Lorca, interpretato da Jason Isaacs e la protagonista Sonequa Martin-Green ha ora spiegato perché l’attore non è apparso sugli schermi.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nella puntata il capitano Michael Burnham (Martin-Green), il comandante Rayner (Callum Keith Rennie) e il comandante Paul Stamets (Anthony Rapp) fanno un viaggio nel tempo nel passato e nel futuro della Discovery.

Sonequa, intervistata da TrekMovie, ha quindi ammesso che è consapevole della reazione dei fan che si sono chiesti perché non è stato coinvolto Isaacs nelle riprese, ma non erano a conoscenza che sarebbero state le ultime puntate.

L’attrice ha spiegato:

Non sapevamo fosse la nostra ultima stagione. Era semplicemente così. Era questa stagione grande, avventurosa e divertente che pone le più grandi domande esistenziali. Ed era quello su cui ci siamo concentrati.

Martin-Green ha quindi aggiunto:

Mi chiedo se dovessimo rifarlo se saremmo in grado di fare qualcosa di simile? Ma sì, non stavamo pensando in quel modo all’epoca.