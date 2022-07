Star Trek: Picard 3, Patrick Stewart racconta l’ultimo giorno di riprese

Star Trek: Picard 3 sarà l’ultima stagione della serie, e porterà a compimento un viaggio inaspettato per Patrick Stewart nei panni del comandante Jean-Lic Picard. Per questo motivo l’ultimo giorno di riprese della serie è stato particolarmente significativo per l’attore.

Intervistato da Entertainment Weekly a margine del San Diego Comic-Con, l’attore ha parlato proprio dello stato in cui si trovava alla fine delle riprese:

Dovevamo lavorare veramente troppo per poterci permettere di sentirci tristi o addolorati che fosse finita quest’esperienza… Ma quando hanno detto “abbiamo finito, gente!” mi sono emozionato molto, perché Picard è stata un’esperienza straordinara. Sì, lo so che all’inizio avevo rifiutato di partecipare alla serie, ma poi il nostro fantastico team di sceneggiatori e produttori mi ha fatto capire quanto sarebbe stata diversa questa serie – e alla fine è risultata persino diversa da quello che mi avevano detto!

La fine della serie non rappresenterà però l’ultima volta in cui Stewart interpreterà Picard, come ha promesso lui stesso nel panel al San Diego Comic-Con:

È nel mio cuore. C’è da anni e anni e anni. Mi ricordo che a un certo punto, durante le riprese della terza stagione di Next Generation, non riconoscevo più dove iniziava Picard e dove finiva Patrick Stewart. È una cosa che capita spesso quando sei un attore. Più la sceneggiatura e la produzione sono di qualità, più è difficile non calarsi totalmente nel personaggio. Finisce per esistere in una parte di te stesso, non solo nei ricordi ma anche nella vita, nella tua parte emotiva.

La terza e ultima stagione della serie andrà in onda nel 2023 e rappresenterà una reunion con molti attori di The Next Generation: torneranno anche Gates McFadden, LeVar Burton, Michael Dorn, Marina Sirtis, Brent Spiner, Jonathan Frakes.

Trovate tutte le informazioni sulla serie nella scheda.